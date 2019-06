Ermittlungen nach Einbruch in Bank

Nr. 1346

Während der Öffnungszeiten brachen Unbekannte in eine Bank in Hermsdorf ein. Nach bisherigen Ermittlungen löste gegen 15.20 Uhr der Alarm einer Tür im Untergeschoss der Bank in der Heinsestraße aus. Daraufhin verließen alle Mitarbeitenden und Kunden die Filiale. Alarmierte Polizeikräfte begangen kurz darauf die Bank und stellten einen Einbruch fest. Täter trafen die Polizisten in den Räumlichkeiten nicht an. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.