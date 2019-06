Jugendlichen ausgeraubt

Nr. 1340

In den gestrigen Abendstunden raubten zwei Unbekannte einen Jugendlichen in Marzahn aus. Gegen 21.45 Uhr soll der 16-Jährige von dem Duo in der Wuhletalstraße angesprochen und aufgefordert worden sein, seine Wertsachen auszuhändigen. Dem Jugendlichen gelang zunächst die Flucht. Beim Überklettern eines Bauzaunes stürzte er zu Boden, so dass seine Kontrahenten ihn einholen konnten. Anschließend sollen sie auf ihn eingeschlagen und ihn ausgeraubt haben, danach flüchteten sie. Der 16-Jährige erreichte trotz seiner Verletzungen sein zu Hause. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Kopf- und Schulterverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.