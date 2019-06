Nr. 1336

Unbekannte beschmierten mit Parolen die Hauswand eines Schulgebäudes in Pankow. Auf die Schulhofseite des Hauses an der Neumannstraße, schmierten die unbekannten Täter mit Farbe mehrere politische Parolen an die Fassade, was nach ersten Erkenntnissen gestern gegen 12 Uhr festgestellt wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.