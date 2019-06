Fahrzeug gestohlen und geflüchtet

Nr. 1333

In der vergangenen Nacht entwendete ein Mann ein Auto eines Zeitungslieferanten in Mitte. Nach den bisherigen Erkenntnissen stieg gegen 2.50 Uhr ein zunächst Unbekannter in den in der Potsdamer Straße stehenden, unverschlossenen und mit Schlüssel im Zündschloss steckenden Pkw und fuhr los. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei folgten dem Wagen. In der Oranienburger Straße kollidierte der Flüchtende mit mehreren Pollern, bevor er in der Schlegel-/Chausseestraße in einem Baustellenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und sich überschlug. Ein Polizeifahrzeug, welches dem Toyota in den Baustellenbereich folgte, wurde dadurch ebenfalls stark beschädigt. Der 50-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde schwer verletzt aus dem Auto geborgen. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Polizisten blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.