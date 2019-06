Mann festgenommen

Nr. 1332

Polizisten fiel gestern Abend gegen 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in Friedrichsfelde ein Pkw auf, an dem die Kennzeichen übereinander angebracht waren. Die Beamten überprüften den in der Volkradstraße geparkten Toyota und stellten fest, dass das Auto als gestohlen gemeldet worden war. Als ein Mann in das Fahrzeug einstieg und losfahren wollte, nahmen die Polizisten ihn wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eines Kfz fest. Der 34-Jährige wurde dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 6 überstellt, die Ermittlungen dauern an.