Fußgängerin von Pkw erfasst

Nr. 1331

Nach einem Verkehrsunfall gestern Abend in Hellersdorf kamen eine Fußgängerin und eine Autofahrerin in Krankenhäuser. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Angaben eines Zeugen befuhr die 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda gegen 19.45 Uhr die Eisenacher Straße in Richtung Blumberger Damm. In Höhe der Einmündung Kyritzer Straße erfasste sie die 25-jährige Fußgängerin, die den dortigen Zebrastreifen überquerte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Frauen in Krankenhäuser. Während die Autofahrerin nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte, wurde die 25-Jährige stationär aufgenommen.