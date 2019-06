Nach gefährlicher Körperverletzung – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 1342

Mit der Veröffentlichung von Bildern erhoffen sich die Ermittler der Polizeidirektion 5 Hinweise aus der Bevölkerung zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich im September letzten Jahres in Kreuzberg zutrug. Am 9. September 2018, gegen 2 Uhr soll ein damals 23-Jähriger in dem Club „Musik und Frieden“ in der Falckensteinstraße mit mehreren jungen Männern in Streit geraten sein, der dann vor dem Club in eine Schlägerei mündete.