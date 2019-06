Junge Frau bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1327

Schwer verletzt wurde eine junge Frau heute Vormittag bei einem Unfall in Wilhelmstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-Jähriger gegen 9.30 Uhr mit seinem Jaguar die Wilhelmstraße in Richtung Klosterstraße und bog rechts in die Ulmenstraße ab. Dabei erfasste er die 18-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Wilhelmstraße in gleicher Richtung unterwegs war. Sie stürzte, erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die Unfallbearbeitung.