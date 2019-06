Fuchs von Qualen erlöst

Nr. 1321

Gestern Abend erlöste ein Polizist einen schwer verletzten Fuchs in Spandau von seinen Qualen. Das verletzte Tier wurde gegen 18.30 Uhr von den Beamten des Polizeiabschnitts 21 an einer Bushaltestelle am Falkenseer Damm entdeckt. Da der Fuchs offensichtlich starke Schmerzen hatte und nicht mehr in der Lage war sich selbstständig zu bewegen, wurde er in ein angrenzendes Gebüsch gebracht und dort mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Qualen erlöst. Menschen wurden durch die Schussabgabe zu keinem Zeitpunkt gefährdet.