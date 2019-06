Festnahmen nach versuchtem Raub eines Rollers

Nr. 1312

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte in Schöneberg ein Trio vorläufig fest, nachdem es versucht hatte, einen Roller zu klauen. Ersten Ermittlungen zufolge alarmierte ein Anwohner gegen 0.20 Uhr die Polizei in die Rubensstraße, nachdem er den an einer Laterne angeschlossenen Roller mit laufendem, offenbar kurz geschlossenem Motor bemerkt hatte. Zeitgleich sah er drei junge Männer wegrennen. Eine Funkwagenbesatzung hielt Ausschau nach den Tatverdächtigen und entdeckte kurz darauf die Tatverdächtigen an der Thorwaldsenstraße Ecke Bergstraße. Das Trio wurde festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die drei Festgenommenen