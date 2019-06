Versuchter Einbruch in Vereinslokal – Festnahme

Nr. 1304

Polizisten des Abschnitts 26 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Grunewald fest. Gegen 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Vereinslokal eines Sportclubs in die Hubertusallee alarmiert. Dort trafen die Beamten auf einen Kollegen, der bei einer benachbarten Botschaft seinen Dienst versah und einen 34-jährigen Mann festhielt, der kurz zuvor vom Grundstück des Sportvereins geflüchtet sein soll. Die Beamten stellten an dem Vereinslokal Spuren fest, die auf einen versuchten Einbruch hindeuteten, und sicherten diese. Der Festgenommene, gegen den außerdem ein Haftbefehl vorlag, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt überstellt.