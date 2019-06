Discounter überfallen

Nr. 1302

Gestern Abend überfiel ein maskierter Mann einen Supermarkt in Baumschulenweg. Nach Angaben von Zeugen betrat der Maskierte gegen 18 Uhr das Geschäft in der Hänselstraße und bedrohte in Anwesenheit von mehreren Kunden die 42 Jahre alte Angestellte an der Kasse mit einem Messer. Der Unbekannte forderte Geld, das die Kassiererin ihm gab. Der Täter verstaute das Geld in einer Tüte und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen werden vom örtlich zuständigen Raubkommissariat übernommen.