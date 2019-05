Nr. 1297

Ein Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung zeigte heute mehrere Sachbeschädigungen einzelner Gräber eines Friedhofes in Weißensee an. Unbekannte haben auf dem Friedhof an der Herbert-Baum-Straße sieben Grabsteine umgeworfen und fünf Familiengräber beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.