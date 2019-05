Verkehrsunfallflucht – Polizei Berlin sucht Zeugen

Nr. 1296

Nach einer Verkehrsunfallflucht Anfang Mai in Alt-Treptow sucht die Polizei Berlin nach Zeugen. Am Dienstag, den 7. Mai 2019, kam es gegen 8.40 Uhr in der Straße Treptower Park, Fahrtrichtung Rethelstraße, zu einem Unfall zwischen einem weißen Transporter und einem Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte der Transporter den Fahrstreifen nach rechts und übersah dabei offenbar die Suzuki des 34-Jährigen. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen an einem Bein zu, die er zunächst jedoch nicht behandeln lassen wollte. Der Fahrer des Transporters hielt zunächst an, stieg aus und es erweckte den Anschein, als wolle er helfen, entfernte sich jedoch kurz darauf vom Unfallort. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat nun folgende Fragen:

Wer kann weitere Angaben zu dem weißen Transporter und/oder dessen Fahrer machen?

Wer hat den Unfall beobachtet oder kennt Personen, die Zeugen des Unfalls wurden?

Zeugen melden sich bitte beim Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 in der Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664-672800 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle.