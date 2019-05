Fußgänger von Auto erfasst

Nr. 1293

Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht in Friedrichshain erlitt ein Fußgänger eine schwere Kopfverletzung. Der 36-Jährige betrat gegen 23.45 Uhr im Bereich der Straße der Pariser Kommune/Mühlenstraße/Stralauer Platz bei Rot die Fahrbahn und wurde hierbei von dem Pkw eines 39-jährigen Taxi-Fahrers erfasst. Durch die Wucht der Kollision erlitt der Mann ein Schädelhirntrauma und kam mit der Berliner Feuerwehr zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.