Raubüberfall fehlgeschlagen

Nr. 1286

Ein Mann versuchte gestern Abend ein Wettbüro in Neukölln zu überfallen. Nach Zeugenaussagen soll gegen 21 Uhr ein Mann das Geschäft an der Pannierstraße betreten, einen 28-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Dabei soll ihm das Messer jedoch aus der Hand geglitten sein und ein 49-jähriger Zeuge ergriff den mutmaßlichen Räuber an dessen Jacke. Dieser konnte sich befreien und flüchtete in Richtung Sonnenallee. Spätere Ermittlungen führten zur Namhaftmachung eines 29-jährigen Mannes. Die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5.