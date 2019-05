Jugendlicher flüchtete mit Auto vor der Polizei

Nr. 1278

Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht einen Jugendlichen in Wedding vorläufig fest. Gegen 1.30 Uhr fiel der Besatzung eines Streifenwagens ein unbeleuchtet fahrender Toyota im Nordufer auf, der in Richtung Sylter Straße unterwegs war. Die Einsatzkräfte forderten den Fahrzeugführer mit Signalen zum Anhalten auf, welcher er jedoch ignorierte. Er beschleunigte dann den Wagen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Seestraße. Erst an der Kreuzung Transvaalstraße Ecke Afrikanische Straße gelang es der Besatzung, den Wagen zu stoppen und den Fahrer zu überprüfen. Bis dahin hatte er mehrere Ampeln bei Rot überquert. Der 17-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach Beendigung der Personalienfeststellung wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben. Das Auto wurde beschlagnahmt.