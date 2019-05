Mutmaßlicher Brandstifter wird Haftrichter vorgeführt

Steglitz-Zehlendorf/Charlottenburg-Wilmersdorf/Tempelhof-Schöneberg

Nr. 1276

Der mutmaßliche Brandstifter, der in der vergangenen Nacht in Steglitz festgenommen worden war, soll morgen einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Der 37-Jährige ließ sich in der Vernehmung zu den Brandstiftungen ein. Die Ermittlungen zu insgesamt 28 Brandstiftungen, die zeitlich und örtlich in Zusammenhang stehen, führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.

Meldung Nr. 1272 von heute: Mülleimer angezündet – Festnahme

Polizisten des Abschnitts 42 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Brandstifter in Steglitz fest. Gegen 0.25 Uhr beobachteten die Beamten, wie sich ein 37-Jähriger in der Dünther Straße in einen umzäunten Bereich mit Containern und Kartons begab und diesen kurze Zeit später verließ. Als anschließend einer der Kartons anfing zu brennen, nahmen sie den Mann an der Kreuzung zur Düppelstraße fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit von 19.55 Uhr bis 0.25 Uhr neun weitere Müllbehältnisse in der Laubacher Straße, Bornstraße, Hackerstraße, Schildhornstraße, Am Fichtenberg und Carl-Heinrich-Becker-Weg brannten. Nun wird von einem Brandkommissariat beim Landeskriminalamt geprüft, ob der Mann ebenfalls für diese Taten als auch die Brandstiftungen in den beiden vergangenen Nächten zuvor in Steglitz verantwortlich ist.

Meldung Nr. 1261 von gestern: Fahrzeuge brannten

In der vergangenen Nacht brannten in Steglitz mehrere Fahrzeuge. Gegen 2.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Selerweg alarmiert, da dort ein Motorrad, ein Kastenwagen und ein Ford brannten. Brandbekämpfer löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass die Fahrzeuge komplett ausbrannten. Drei in der Nähe geparkte Wagen, ein BMW, ein VW und ein Renault wurden durch die Feuer leicht beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

Meldung Nr. 1255 vom 27. Mai 2019: Brandstiftungen

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Nacht diverse Feuer in Steglitz gelegt. Zwischen 1.25 Uhr und 7 Uhr brannten an 13 verschiedenen Stellen acht Müllcontainer, ein Glascontainer, ein Altkleidercontainer, ein Müllsack, eine Streusandkiste sowie ein Motorrad und zwei daneben geparkte Autos. Auch ein Motorroller wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird derzeit von einem Zusammenhang ausgegangen. Ein Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.