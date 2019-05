Toter im Nordhafen gefunden

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1275

Gestern Abend wurde gegen 20.25 Uhr unterhalb der Nordhafenbrücke in Moabit eine Person entdeckt, die leblos im Wasser trieb. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bargen den Toten. Der unbekannte Mann wies Verletzungen auf. Ein Tötungsdelikt konnte daher nicht ausgeschlossen werden, so dass eine Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin die Ermittlungen übernahm. In der Nähe des Fundortes des Toten, bei dem es sich mit einiger Sicherheit um einen 64-jährigen Obdachlosen handeln dürfte, wurden gestern Abend fünf Männer vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen im Alter von 40 bis 50 Jahren und das Opfer sind demselben Milieu zuzurechnen. In den heutigen Vormittagsstunden wurde eine Obduktion durchgeführt. Im Ergebnis der Ermittlungen der 8. Mordkommission werden die Tatverdächtigen heute wegen Körperverletzung mit Todesfolge dem Haftrichter vorgeführt.