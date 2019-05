Nr. 1270

In der vergangenen Nacht brannte in Hakenfelde ein Auto. Zeugen bemerkten den Brand an dem BMW um kurz vor 2 Uhr Am Maselakepark Ecke Carossastraße und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Das Auto wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung.