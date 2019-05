Straßenbahnfahrer angegriffen

Nr. 1246

In der vergangenen Nacht wurde in Marzahn ein Straßenbahnfahrer der Linie M6 mit einer Bierflasche angegriffen. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Angaben des Angegriffenen ließ er an der Haltestelle Alte Hellersdorfer Straße einen Mann einsteigen, den er als Tatverdächtigen wiedererkannte. Dieser soll zuvor, gegen 0.25 Uhr, an der Endhaltestelle der Riesaer Straße/Geithainer Straße den Zug mit Steinen aus dem Gleisbett beworfen und dadurch die Frontscheibe beschädigt haben. Der 40-jährige Straßenbahnfahrer fuhr bis zum Betriebshof in der Landsberger Allee, sprach den Unbekannten an und forderte ihn auf, bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten zu warten. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach, wurde laut, schlug dem 40-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf und flüchtete. Der Verletzte kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung und der gefährlichen Körperverletzung dauern an.