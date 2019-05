Zeitungsbote überfallen

Nr. 1245

Heute früh wurde ein Zeitungsausträger in Neukölln überfallen. Nach Angaben des 76-jährigen Boten, der sehbehindert ist, betrat er gegen 6.45 Uhr ein Wohnhaus in der Wipperstraße. Er bemerkte, dass ihm ein unbekannter Mann in den Hausflur folgte. Plötzlich habe ihn der Mann von hinten an den Hals gepackt und ihn zu Boden gedrückt. Der Angreifer soll den 76-Jährigen dann seine Umhängetasche und sein Portemonnaie entwendet und ihn zudem auch noch gegen den Kopf getreten haben. Mit der Beute soll der Räuber anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Zeitungsbote wurde am Arm und am Kopf verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Raubkommissariat der Direktion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.