Nr. 1234

Opfer eines Überfalls wurde in der vergangenen Nacht ein Angestellter eines Wettbüros in der Moabiter Beusselstraße. Nach Angaben des Überfallenen betrat kurz vor 23 Uhr ein mit Machete bewaffnet und maskierter Mann die Lokalität, bedrohte den 20-Jährigen und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Anschließend flüchtete der Räuber mit der erlangten Beute in die Wittstocker Straße. Der junge Mann blieb unverletzt.