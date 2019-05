Festnahmen nach Auseinandersetzung

Nr. 1233

Passanten alarmierten gestern Nachmittag die Polizei und Feuerwehr nach Gesundbrunnen. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen kam es gestern gegen 17 Uhr, aus bisher unbekannten Gründen, zu einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und zwei 15-Jährigen auf dem Gehweg der Koloniestraße. Dabei erlitt der 17-Jährige Stichverletzungen im Oberkörper. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. In unmittelbarer Nähe des Tatortes nahmen Polizisten die beiden Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen dauern an.