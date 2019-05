Lokal ausgebrannt

Nr. 1230

In der vergangenen Nacht setzten Unbekannte ein Lokal in Wilhelmstadt in Brand. Gegen 1.40 Uhr entdeckte eine Polizeistreife das Feuer, das in einem Lokal in der Pichelsdorfer Straße loderte. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Drei Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss sich das Lokal befindet, kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen übernahm ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.