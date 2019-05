Nr. 1227

Unbekannte haben heute früh in Kreuzberg zwei Geldausgabeautomaten angezündet. Gegen 3.10 Uhr wurde zunächst ein Automat in der Mariannenstraße in Brand gesetzt. Während die Flammen hier von selbst erloschen, mussten Feuerwehrleute kurz darauf einen brennenden Geldausgabeautomaten in der Dieffenbachstraße löschen. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen.