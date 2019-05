Sattelzug erfasst Radfahrerin beim Abbiegen

Nr. 1222

Heute Vormittag kam es zu einem schweren Unfall in Plänterwald. Nach bisherigen Erkenntnissen standen ein 46-jähriger Lkw-Fahrer und eine 30-jährige Radfahrerin gegen 9.15 Uhr an einer roten Ampel in der Köpenicker Landstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, bog der Lkw-Fahrer rechts in den Dammweg ein und übersah dabei die 30-jährige Frau. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzte sich dabei schwer am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.