Tankstelle überfallen

Nr. 1216

Ein Unbekannter überfiel gestern Abend eine Tankstelle in Mariendorf. Nach bisherigen Ermittlungen betrat kurz vor 21 Uhr ein unbekannter Mann die Tankstelle am Mariendorfer Damm und forderte die 47-jährige Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf. Diese reagierte jedoch nicht, so dass der Unbekannte hinter den Verkaufstresen ging und die Frau mit einer Schusswaffe bedrohte. Diese öffnete daraufhin die Kasse, aus welcher der Mann Geld entnahm und in unbekannte Richtung flüchtete. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 führt die Ermittlungen.