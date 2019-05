Einbrecher festgenommen

Nr. 1215

Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Moabit fest. Zeugenaussagen zufolge stand gegen 22.20 Uhr, trotz geschlossener Wohnungstür, plötzlich ein Mann in der Wohnung eines Ehepaares in einem Mehrfamilienhaus an der Krefelder Straße. Die 37-jährige Mieterin und ihr ebenfalls 37-jähriger Ehegatte waren überrascht, fassten sich jedoch schnell und vertrieben den Unbekannten aus der Wohnung. Alarmierte Polizisten nahmen anhand der Personenbeschreibung einen 44-Jährigen noch in der Nähe fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Von dort wurde er einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 überstellt.