Nach Raubüberfall - Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 1207

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras erhofft sich die Polizei Berlin Hinweise aus der Bevölkerung. Die abgebildeten Männer stehen im Verdacht, am Sonntag, den 13. Mai 2018, gegen 5 Uhr einen zum Tatzeitpunkt 32-jährigen Mann in der Blücherstraße, am Ausgang des U-Bahnhofs Mehringdamm, zunächst auf eine Zigarette angesprochen und unmittelbar danach von hinten gegen den Kopf geschlagen zu haben. Zeitgleich soll eine der drei Personen dem Geschädigten von vorn ins Gesicht geschlagen haben. Als diese daraufhin zu Boden ging, soll er von einem der Täter mehrfach getreten worden sein. Währenddessen erbeuteten die Komplizen das Handy des 32-Jährigen und flüchteten unerkannt.

Der Geschädigte wurde bei der Tat im Gesicht verletzt.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:



18 – 25 Jahre alt

schlank

rote Weste

schwarzes Basecap mit weißem Aufdruck

Jeansshorts mit Totenkopf-Applikation

Täter 2:



18 – 25 Jahre alt

schlank

schwarze Weste

Täter 3:



18 – 25 Jahre

dickliche Figur

grüne Blousonjacke

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zu der Tat bzw. zu den gesuchten Männern und deren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 unter der Rufnummer (030) 4664-573100 (innerhalb der Bürodienstzeiten), (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.