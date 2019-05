Firmenfahrzeug angezündet

Nr. 1190

Unbekannte steckten in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug in Friedrichshain in Brand. Kurz vor 3 Uhr bemerkte ein Autofahrer den brennenden VW Caddy in der Friedenstraße und alarmierte die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten das Fahrzeug erfolgreich ab. Durch die Flammen entstand jedoch eine erhebliche Beschädigung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt hierzu die Ermittlungen.