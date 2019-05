Versuchter Einbruch

Nr. 1161

Heute früh wurde eine beschädigte Zwischentür im ehemaligen Flughafengebäude in Tempelhof festgestellt. Gegen 7 Uhr bemerkte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter in dem Gebäude am Columbiadamm, in dem sich unter anderem auch Büros der Polizei Berlin befinden, die beschädigte Tür im Dachgeschoss. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich um einen versuchten Einbruch handelt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 4 dauern an.