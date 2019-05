Einbruch in Bankfiliale

Nr. 1160

Mitten am Tag brachen Unbekannte in eine Bankfiliale in Schmargendorf ein. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich vier Täter während der Geschäftszeit, gegen 12.10 Uhr, über die Rückseite des Gebäudes in der Teplitzer Straße Zugang zur Bank. Sie hebelten die Notausgangstür auf, wobei ein akustischer Alarm ausgelöst wurde. Eine Bankangestellte, die dies wahrgenommen hatte, begab sich daraufhin in Richtung Tresorraum und stieß auf einen der maskierten Einbrecher. Während die 39-Jährige laut rufend zurück in den Schalterraum lief und alle in der Bank befindlichen Personen fluchtartig die Filiale verließen, setzten die Bankeinbrecher ihre Tat weiter fort und entleerten diverse Schließfächer. Anschließend flüchteten die Maskierten durch die aufgehebelte Tür zu einem im Hohenzollerndamm abgestellten Pkw und fuhren in Richtung Fehrbelliner Platz weg. Die Angestellte erlitt einen leichten Schock und begibt sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung. Die andauernden Ermittlungen zu dem Einbruch und den geflüchteten Tätern übernahm ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.