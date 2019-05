Nr. 1141

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht Häuserwände in Friedrichshain. Gegen 3.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma rote, schwarze und blaue Farbanhaftungen an zwei Häusern in der Rigaer Straße und alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen übernommen.