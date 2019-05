Nr. 1138

Ein Anwohner nahm in der vergangenen Nacht Brandgeruch von einem Hinterhof in Wedding wahr. Wenig später sah er kurz vor 3 Uhr in der Armenischen Straße Flammen und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Die Rettungskräfte löschten den Brand an zwei Pkw, die einer Sicherheitsfirma gehören. Menschen wurden nicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.