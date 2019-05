Motorradfahrer schwer verletzt

Nr. 1131

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Wilhelmstadt schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 75-Jährige gegen 11.35 Uhr mit seiner Suzuki die Heerstraße in Richtung Sandstraße und wechselte kurz hinter der Wilhelmstraße vom rechten in den linken Fahrstreifen, um an einem verkehrsbedingt wartenden Fahrschulwagen vorbeizufahren. Zeitgleich wurde der Motorradfahrer von einem Wagen überholt. In der Folge stürzte der 75-Jährige und sein Zweirad stieß gegen das Fahrschulfahrzeug. Der überholende Wagen fuhr anschließend, ohne anzuhalten, weiter. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall Bein- und Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit ist unklar, ob es zwischen dem Motorradfahrer und dem Wagen, der ihn überholt hatte, einen Zusammenstoß gegeben hat. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernommen hat.