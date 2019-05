Barfuß durch die Nacht

Charlottenburg-Wilmersdorf/Neukölln

Nr. 1129

Nach einer rasanten Fahrt in der vergangenen Nacht auf der Stadtautobahn können sich ein 14- und ein 19-Jähriger auf mehrere Anzeigen einstellen. Gegen 1.50 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei einen mit zwei Personen besetzten Audi, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der A 100 dauerhaft im linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süd unterwegs war. Die Beamten nahmen eine Messung vor und stellten auf Höhe der Anschlussstelle Detmolder Straße einen Wert von 140 km/h statt der dort erlaubten 80 km/h fest. Als sich die Beamten mit ihrem Dienstfahrzeug vor den Audi setzten, um diesen mit einem Anhaltesignal zu stoppen, beschleunigte der Fahrer. Hierbei erreichte er einen Spitzenwert bis zu 188 km/h. Nachdem der Audi-Fahrer die Anschlussstelle Späthstraße passiert hatte, schaltete er die Fahrzeugbeleuchtung aus. An der Ausfahrt Johannisthaler Straße verließ er die Autobahn und bog trotz rotem Ampellicht in diese nach rechts ein. Im weiteren Verlauf erreichte er eine Geschwindigkeit von 130 km/h statt der dort erlaubten 30 km/h. Das rasante Duo bog auf einen Supermarktparkplatz in der Rudower Straße ab, um hier vermutlich einen Fahrerwechsel vorzunehmen. Hier schnappten die Beamten zu. Die beiden Insassen gaben an, nach einer Feierlichkeit, bei der sie Alkohol konsumiert hatten, den Fahrzeugschlüssel aus dem Schlafzimmer der Mutter des 14-Jährigen entwendet, sich anschließend barfuß aus dem Haus geschlichen und den Wagen in Betrieb genommen zu haben. Die Barfüßigen konnten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von rund 1,1 Promille. Auf die beiden Audi-Insassen kommen nun unter anderem Anzeigen wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges, überhöhter Geschwindigkeit und des Missachtens von Zeichen und Weisungen zu.