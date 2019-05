Autoknacker festgenommen

Nr. 1125

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte in der vergangenen Nacht die Polizei nach Gesundbrunnen. Der 27-Jährige hatte einen Mann beobachtet, der sich an einem in der Osloer Straße geparkten Opel Zafira zu schaffen machte und dann unverrichteter Dinge seinen Weg fortsetzte. Der Zeuge, der zwischenzeitlich die Polizei alarmiert hatte, folgte dem Unbekannten und sah, wie dieser nun in der Koloniestraße an einem geparkten VW-Bus hantierte, diesen öffnete und durchwühlte. Eintreffende Polizisten einer Einsatzhundertschaft nahmen in Tatortnähe einen 40-Jährigen fest, der von dem Zeugen als Autoeinbrecher wiedererkannt wurde. Das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 führt die weiteren Ermittlungen.