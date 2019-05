Kind von Auto erfasst

Nr. 1112

Gestern Nachmittag ereignete sich in Bohnsdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rannte eine 11-Jährige gegen 17.35 Uhr vor einem geparkten LKW unmittelbar über die Straße Dorfplatz und wurde dabei von einem 36-jährigen Autofahrer erfasst, der mit einem Opel in Fahrtrichtung Grünbergallee unterwegs war. Das Mädchen erlitt innere Verletzungen und womöglich Brüche eines Armes und eines Beines. Ein alarmierter Rettungswagen brachte das Mädchen im Beisein ihres Vaters zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus.