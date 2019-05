Säugling fiel aus dem Arm der Mutter – Zeuge gesucht

Nr.1109

Das Fachkommissariat für Kinderschutzdelikte sucht einen Mann, der gestern Abend Zeuge eines Vorfalls in Lichtenberg geworden ist. Der gesuchte Zeuge hatte gegen 18 Uhr Passanten auf ein stark alkoholisiertes Paar aufmerksam gemacht, welches auf einer Parkbank in der Wilhelm-Guddorf-Straße nahe der Gürtelstraße saß. Die Frau hatte einen Säugling auf dem Arm, den sie aufgrund ihres Zustandes nicht halten konnte, der ihr aus dem Arm glitt und zu Boden fiel. Alarmierte Rettungskräfte brachten den kleinen Jungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das unverletzt gebliebene fünf Monate alte Baby kam in die Obhut des zuständigen Jugendamtes. Gegen die 38-jährige Mutter wird wegen der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht ermittelt.

Die Polizei bittet den noch unbekannten Zeugen, der die Passanten auf das Paar aufmerksam gemacht hat, sowie weitere Zeugen, die ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, sich beim zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamtes, LKA 123, unter der Telefonnummer (030) 4664-912555 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.