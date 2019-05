Trunkenheitsfahrt mit anschließender Unfallflucht

Nr. 1106

Vier Fahrzeuge wurden gestern Abend gegen 19.15 Uhr in der Sonnenallee /Jupiter Straße in Neukölln beschädigt. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein alkoholisierter Fahrzeugführer im Beisein zweier ebenfalls alkoholisierter Mitfahrer zunächst auf das vor ihm fahrende Taxi auf und schob dieses vor sich her. Anschließend verlor der auffahrende Fahrer die Kontrolle über seinen Peugeot und kollidierte mit weiteren drei, am Straßenrand geparkten Fahrzeugen.

So zum Anhalten „gezwungen“, wechselte der Fahrer auf die Rücksitzbank und konsumierte dort gemeinsam mit den weiteren Insassen, bis zum Eintreffen der Polizei, Alkohol.

Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen wurden vom Verkehrsermittlungsdienst übernommen.