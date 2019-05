Mutmaßliche Trickdiebe festgenommen

Nr. 1092

Gestern Nachmittag nahmen Zivilkräfte der Direktion 3 zwei mutmaßliche Trickbetrüger in Weißensee fest. Gegen 14 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei einer 78-Jährigen und gab vor Polizist zu sein. Ihr Geld, welches sie auf der Bank habe, sei dort nicht sicher, so der Anrufer und ein angeblicher Kollege. Der Aufforderung ihr Konto zu leeren kam die Seniorin nach. Anschließend solle sie das Geld in einem Mülleimer deponieren, da es sich um Falschgeld handle. Der Betrag würde dann später von den vermeintlichen Polizisten dort abgeholt. Alarmierte Polizisten nahmen die beiden Männer bei der Entnahme des Geldes aus einem Mülleimer in der Berliner Allee fest. Es handelte sich dabei um einen fünfstelligen Betrag. Die beiden Männer, 21 und 22 Jahre alt, wurden an die Fachdienststelle beim Landeskriminalamt übergeben und sollen noch heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Tipps, wie Sie sich vor Trickbetrügern beziehungsweise -dieben schützen können und zur Seniorensicherheit, erhalten Sie im Internet unter den beiden Links http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.119066.php und www.polizei-beratung.de sowie bei dem Ansprechpartner für Seniorensicherheit des Landeskriminalamtes im Columbiadamm 4 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 – 979 222.