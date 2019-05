Nr. 1089

In seiner Wohnung in Rudow wurde ein 48-jähriger Wohnungsmieter gestern Abend von seinem auf dem Balkon stehenden Nachbarn lautstark fremdenfeindlich beleidigt. Der 41 Jahre alte Mann störte sich hörbar an der Zugehörigkeit seines Nachbarn zur jüdischen Glaubensgemeinschaft.

Bereits in der Vergangenheit war es mehrfach zu derartigen Beleidigungen durch den Pöbler gekommen.

Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.