Getränkemarkt überfallen

Nr. 1079

Gestern Abend überfielen zwei mit Schusswaffen bewaffnete Männer einen Getränkemarkt in Marzahn.

Ermittlungen zufolge betraten gegen 19.35 Uhr die Maskierten den Getränkemarkt in der Allee der Kosmonauten. Einer der Räuber bedrohte einen 16-Jährigen Kunden und dessen 47-jährige Mutter mit einer Schusswaffe und forderte deren Handys. Beide behaupteten keine mit sich zu führen, woraufhin sich der Täter von ihnen abwendete und sich zum Kassenbereich begab, um seinen Komplizen zu unterstützen. Dieser forderte unter Vorhalt der Schusswaffe von dem 68-jährigen Angestellten das Öffnen der Kasse und die Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Kunden sowie der Angestellte erlitten einen Schock. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen.