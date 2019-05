Pullover und Jacken geraubt

Nr. 1076

Hochwertige Jacken und Pullover raubten gestern Nachmittag zwei Unbekannte in Wilmersdorf. Gegen 17.45 Uhr stürmte das Duo in ein Bekleidungsgeschäft am Olivaer Platz. Einer der beiden drückte die 76 Jahre alte Verkäuferin gewaltsam auf einen Tisch und hielt sie fest. Währenddessen entwendete der zweite Täter mehrere hochwertige Kleidungsstücke, mit denen das Duo wenig später flüchtete. Die Überfallene blieb körperlich unverletzt. Ein Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.