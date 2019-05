2,5 kg Marihuana im Hotelzimmer beschlagnahmt

Nr. 1075

Heute Mittag wurde in einem Hotel in der Prager Straße in Wilmersdorf ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, nachdem eine Reinigungskraft Marihuanageruch aus seinem Zimmer wahrgenommen hatte.

Alarmierte Kräfte des Abschnitts 26 nahmen den 24-Jährigen fest, nachdem sie in seinem Zimmer 2,5 kg Marihuana, Verpackungsmaterial, elektronische Waagen sowie mehrere Handys und Bargeld gefunden haben.

Die Durchsuchung seines Pkw sowie der Wohnanschrift führte zum Auffinden weiterer Beweismittel.

Der 24-Jährige wurde für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 in ein Gewahrsam verbracht