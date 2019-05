Bewaffneter Mann überwältigt

Nr. 1074

Beamte der Operativen Gruppe Jugendgewalt der Polizeidirektion 1 haben heute Mittag einen mit einem Messer bewaffneten Mann in Reinickendorf überwältigt. Zeugen alarmierten gegen 11.30 Uhr die Polizei in den Grindelwaldweg, weil sie dort einen Tatverdächtigen wiedererkannt haben, der am 24. September 2018 in der Marchlewskistraße einen Kiosk überfallen haben soll. Die alarmierten Einsatzkäfte sahen kurz darauf den Mann auf dem Gehweg sitzen, in einer Hand hielt er ein etwa 30 cm langes Fleischermesser. In einer bedrohenden Haltung soll der Mann die Waffe mit gestrecktem Arm vor seinem Körper gehalten haben. Die Polizisten forderten den Tatverdächtigen mehrfach und laut auf das Messer fallen zu lassen. Die Dienstkräfte zogen ihre Dienstwaffen und drohten den Schusswaffengebrauch an. Einer der Beamten setzte im weiteren Verlauf das Reizgas gegen den alkoholisierten Mann ein, woraufhin der 37-Jährige überwältigt werden konnte. Eine am Ort durchgeführte Atemalkohlmessung ergab einen Wert von 1,52 Promille. Gegen den Festgenommenen bestand bereits wegen des Raubüberfalls ein Haftbefehl, der nun vollstreckt und durch einen Ermittlungsrichter verkündet werden wird.