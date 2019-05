Mann tot aufgefunden – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1071

Gestern Nachmittag wurde ein 57 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg aufgefunden. Bekannte des Toten fanden ihn gegen 16 Uhr in dessen Wohnung in der Danziger Straße. Da die genaue Todesursache noch unklar ist und eine Fremdschuld nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Berlin.