Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Nr. 1069

Beim Überqueren einer Straße an einem Fußgängerüberweg in Charlottenburg wurde gestern Abend ein 51-Jähriger von einem Auto angefahren. Der 78-jährige Autofahrer war mit einem Citroen gegen 20.40 Uhr auf der Helmholtzstraße in Richtung Dovestraße unterwegs. Den Fußgänger sowie den Überweg habe er nicht wahrgenommen. Der 51-Jährige erlitt Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.