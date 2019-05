Drei mutmaßliche Räuber festgenommen

Nr. 1066

Nach zwei Raubtaten in den vergangenen Nächten in Frohnau und Hermsdorf wurden drei junge Männer festgenommen. Am 4. Mai gegen 0.45 Uhr traten vier bis dahin Unbekannte an einen 19-Jährigen am Edelhofdamm Ecke Oranienburger Chaussee in der dortigen Grünanlage heran. Nach den bisherigen Erkenntnissen verwickelten sie den 19-Jährigen in ein Gespräch, in dessen weiteren Verlauf er von einem der Täter gepackt und ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend durchsuchten sie seinen mitgeführten Rucksack und entwendeten ein Powerbank-Ladekabel, eine Packung Zigaretten und erhielten nach Aufforderung noch das Portemonnaie des Überfallenen. Danach flüchtete das Trio mit einem dunklen Geländewagen, in dem bereits ein weiterer Mann als Fahrer wartete.

Bei dem Überfall erlitt der junge Mann mehrere Knochenbrüche im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde.

Am 5. Mai gegen 1.30 Uhr wurde ein 15-Jähriger am S-Bahnhof Hermsdorf von vier Unbekannten angesprochen, die die Herausgabe seines Rucksackes forderten. Seinen Aussagen zufolge wurde er von den vier Männern angegriffen, zu Boden geschlagen und dort mit Schlägen und Tritten traktiert. Anschließend entwendeten sie ihm das Handy und ein USB-Kabel. Danach flüchteten sie mit einem schwarzen Geländewagen in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizisten entdeckten den beschriebenen Wagen auf der Frohnauer Brücke und nahmen die drei Insassen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren fest. Der vierte Tatverdächtige ist flüchtig. Das Trio wurde für das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 in ein Gewahrsam verbracht. Die Ermittlungen dauern an.